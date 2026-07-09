В Павловском Посаде пройдет третий этап «Кубка футбольных мам»

Третий этап Кубка футбольных мам пройдет 11 июля на стадионе «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие девять команд из Москвы, Московской области, Владимира и Брянска. Для двух подмосковных коллективов — «Мамы Посада» и «Букетомания» — этот турнир станет первым в их карьере.

Торжественное открытие футбольного праздника проведет заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр по футболу Алексей Чесмин.

Напомним, второй этап «Кубка футбольных мам» прошел в Истре на стадионе «Глебовец» в июне. Регистрация на турниры доступна на официальном сайте [fmcup.ru](https://fmcup.ru/).

«Кубок футбольных мам» — это серия турниров, объединяющая активных мам футболистов, а также всех женщин, неравнодушных к футболу. В этом году организаторы ввели систему рейтинга для команд: за первое место дают восемь очков, за второе — семь, за третье — шесть. По итогам серии будет составлен рейтинг, который определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в августе в Чехове.

Серия турниров «Кубок футбольных мам» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Место проведения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 12, стадион «Павлово-Покровский».

Дата и время: 11 июля 2026 года, 9:30.