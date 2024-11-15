Жителям Павловского Посада рассказали о работе фонда «Защитники Отечества»

В Павлово-Посадском городском округе продолжает работу офис социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд оказывает помощь военнослужащим, прошедшим специальную военную операцию, а также семьям погибших бойцов.

Социальный координатор фонда помогает в оформлении мер социальной поддержки, содействует в получении удостоверения ветерана боевых действий и трудоустройстве после службы. Также специалисты офиса готовы ответить на все вопросы, волнующие ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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