В Павлово-Посадском техникуме идет приемная кампания в рамках проекта «Профессионалитет»

В Павлово-Посадском техникуме продолжается набор студентов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это дает возможность получить востребованную профессию в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Обучение направлено на подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики, таких как правоохранительная сфера, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг.

Студенты будут осваивать профессию через активную практику. Они получат фундаментальные знания от опытных преподавателей-практиков, а также смогут отработать навыки в современных мастерских и лабораториях с передовым оборудованием.

Техникум сотрудничает с ведущими предприятиями региона, и наставниками выступают действующие специалисты. Это дает возможность перенимать актуальный опыт непосредственно во время учебы.

Интенсивная программа нацелена на быстрый результат: выпускники будут готовы приступить к работе сразу после получения диплома.

Приемная комиссия находится по адресу: Московская область, город Павловский Посад, улица Кузьмина, дом 33. Контактный телефон: +7 926 438-86-29.

С подробностями можно ознакомиться на сайте учебного заведения [pp-teh.ru](https://www.pp-teh.ru/).