В Павлово-Посадском музее пройдет фестиваль «Посадский калейдоскоп»

В Павлово-Посадском историко-художественном музее 27 июня состоится фестиваль «Посадский калейдоскоп». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут познакомиться с постоянными и временными экспозициями музея, узнать интересные факты из истории города и принять участие в обзорной экскурсии. Любители старинных предметов смогут посетить «Антикварную барахолку у мельницы» и пополнить свои коллекции.

На фестивале пройдет множество мастер-классов, где участники смогут научиться изготовлению текстильных бус, росписи декоративных брошей-пуговиц и освоению техники набойки на ткани.

Для детей и взрослых запланирована игровая программа, интерактив «Археологические раскопки», выставка-продажа изделий ручной работы. На территории музея будет работать тематическая фотозона.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Адрес музея: Московская область, город Павловский Посад, улица Большая Покровская, 38.