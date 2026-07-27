В парке «Зарядье» пройдет «Театральная неделя» в рамках фестиваля «Россия-Театр-Общество»

В Москве с 1 по 9 августа в парке «Зарядье» пройдет фестивальная программа «Театральная неделя». Она организована в рамках Всероссийского марафона-фестиваля театров «Россия-Театр-Общество», который посвящен 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, культурный проект призван продемонстрировать многообразие театральных форм, жанров и творческих направлений современной российской сцены.

Специальная программа «Театральная неделя» представит лучшие театральные коллективы страны. Зрители увидят концертно-театральные постановки, мастер-классы, выставки, визуальные проекты, студенческие показы и творческие встречи.

На фестиваль поступило более 500 заявок со всей страны, включающих около 1000 театральных постановок. Из 109 приглашенных коллективов несколько представят Московскую область: Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», Истринский драматический театр, Театр ростовых кукол «Софит» из Воскресенска, Театр кукол «Радуга» из Люберец и Театр кукол «Петрушкина Слобода» из Мытищ.

Каждый день «Театральной недели» будет посвящен одному федеральному округу. Фестиваль завершится концертом с участием театральных коллективов со всей России.