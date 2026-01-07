В парке «Меленки» в Павловском Посаде открыли всесезонную тюбинговую горку

Парк «Меленки» приглашает гостей на новогодние праздники. Для посетителей подготовили программу с яркой иллюминацией, музыкой и активным отдыхом.

Главным новогодним развлечением стала всесезонная тюбинговая горка, которая работает по графику парка.

«Этот аттракцион одинаково полюбили и дети, и взрослые, которые с удовольствием вспоминают детство», — отмечают в администрации.

Катание на тюбингах с пластиковым дном бесплатно, а для обычных тюбингов в пункте проката доступна специальная обработка силиконовым составом. Рядом с горкой открыт павильон, где можно получить необходимый инвентарь.

Праздничная программа в парке включает также игры и конкурсы для посетителей всех возрастов.