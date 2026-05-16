В Парке Малевича пройдет третий исторический велопробег

В парке Малевича Одинцовского городского округа состоится третий исторический велопробег, посвященный отечественной велосипедной промышленности. Более 80 участников представят множество моделей антикварных велосипедов, созданных за последние 150 лет.

Организатор пробега Андрей Мятиев рассказал: «Велосипеды разные у людей, но в основном упор на отечественные. Я традиционно езжу на высококолесном велосипеде. Я представляю 80-е годы XIX столетия». Андрей коллекционирует велосипеды уже 39 лет и за это время создал собственный музей, а также объединил единомышленников.

Участница велопробега Екатерина Хуторская с семьей впервые примет участие в мероприятии. Каждый из них представит свой транспорт, эпоху и образ. Супруг Екатерины коллекционирует старинные велосипеды с детства и восстановил несколько интересных экземпляров для сегодняшнего события.

После завершения пробега участников ждет обед и фотосессия с посетителями. Затем велосипедисты продолжат путь по всему Парку Малевича и вернутся к точке старта — в парк «Виражи».