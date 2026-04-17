В парке альпак появились два козленка карликовой породы

С 1 апреля в парке «Взлет» в городском округе Домодедово произошло пополнение: родились два козленка карликовой камерунской породы — Марс и Венера. Уже сейчас можно заметить различие в характерах малышей: Венера — активная и любознательная, постоянно находится в движении, а Марс более спокойный и усидчивый.

Козлята появились на свет здоровыми, но знакомить их с посетителями пока рано. В настоящее время малыши питаются молоком, поэтому угощения вроде моркови им еще не подходят. Также им нужно время, чтобы привыкнуть к людям, и мамы в этот период особенно внимательно следят за своими детенышами.

Экскурсовод Полина рассказала, что Марс и Венера окрепнут примерно к середине мая. Тогда гости смогут заходить в вольер, гладить животных и наблюдать за ними вблизи. В ближайшее время парк ждет еще одно пополнение — появятся черные кролики.

Посетить парк можно по предварительной записи, как одному, так и всей семьей. Кроме того, на территории парка проводят детские праздники: дни рождения и выпускные.