Более 20 мероприятий проведут в парках Подольска до 1 декабря

Интересная программа ждет жителей городского округа в парках муниципалитета на текущей неделе. Для горожан самого разного возраста проведут более 20 бесплатных мероприятий.

В связи с реконструкцией парка «Дубрава» мероприятия для жителей климовского Гривно проходят в сквере у дома культуры «Машиностроитель».

Посетителей парка имени Виктора Талалихина и Детского парка приглашают на совместные пробежки, занятия по скандинавской ходьбе, интеллектуальные викторины, мастер-классы и игровые программы.

В подольских парках с приходом зимы появится много интересных мест для фотосессий. В парке имени Талалихина можно перекусить и согреться в двух кафе и семи фудтраках, работающих на территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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