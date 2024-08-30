Развлекательную программу для детей проведут в парках Подольска 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Подольск присоединился к общеобластной акции «Парк знаний». Развлекательную программу проведут в общественных территориях округа 1 сентября.

В парке культуры и отдыха имени Талалихина программа начнется в 14:00. Организаторы проведут театрализованное представление «Разговорчивые буквы», а также мультконцерт и игры. Библиотеки Подольска представят интерактивную программу «А мне учиться нравится».

Детский праздник в парке «Дубрава» начнется в 12:00, а с 12:30 — мастер-класс «Сделай сам».

В парке на Весенней с 11:30 стартуют мастер-классы, а в 12:00 дети будут играть в моталочку, кольцеброс, большие спички и мини-боулинг.

Вход на все мероприятия бесплатный. Организаторы приглашают родителей и детей от шести лет.

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