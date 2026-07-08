В парк-отеле «Звенигород» пройдет воркшоп по цифровому заселению

В четверг, 9 июля, в парк-отеле «Звенигород» Одинцовского городского округа состоится воркшоп для средств размещения Московской области. На мероприятии расскажут о реализации цифрового заселения через национальный мессенджер МАХ.

Организовало встречу Министерство культуры и туризма региона. Оно подготовило мероприятие во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 1912.

С 1 марта текущего года в России стало доступно заселение в средства размещения гостей по «Цифровому удостоверению личности» в мессенджере МАХ. А с 1 сентября 2026 года такой способ регистрации станет обязательным для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров.

На воркшопе эксперты мессенджера МАХ разберут сутевую и технологическую стороны цифрового заселения. Они расскажут, как устроен новый способ регистрации граждан для отеля, как организовать его работу на стойке регистрации, как избежать ошибок при подтверждении личности и как презентовать сервис гостям.

Спикер мероприятия — директор по стратегическим партнерствам, руководитель направления туризма и гостеприимства VK Юлия Скоромолова.

Начало воркшопа запланировано на 12:00. Регистрация на него открыта до 12:00 8 июля по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6a3a2ad602848f205266bf9b.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Лермонтова, дом 64.