В Озерах с 22 марта закроют наплавной мост из-за подъема уровня воды в Оке

Мост в Озерах закроют 22 марта в 10:00, причина — предельный подъем воды в реке Оке. Мосавтодор держит ситуацию с паводком на контроле. Закрытый участок дороги можно объехать через Каширу.

Минтранс также уведомил, что автобусы пяти маршрутов осуществляют движение от моста и следуют со всеми остановками. От Озер можно доехать до Каширы, Сенькова, Зарайска, Сосновки и Фроловского.

В Коломне на время паводка разведут Митяевский наплавной мост. Движение транспорта и пешеходов закрыли с 05:00 субботы, 21 марта. Для контроля паводка в Коломне установили шесть автоматических датчиков контроля уровня воды: три — на реке Коломенке, один — на реке Москве и два — на Оке. Данные с датчиков поступают дважды в сутки.