Митяевский наплавной мост разведут на время паводка в Коломне

В связи с началом весеннего паводка и для обеспечения безопасности жителей с 05:00 субботы, 21 марта, Митяевский наплавной мост в Коломне будет разведен и закрыт для движения автомобилей и пешеходов на все время подъема воды. Жителей просят заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.

На территории городского округа Коломна ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки. Для этого установлено шесть автоматических датчиков контроля уровня воды: три — на реке Коломенке, один — на реке Москве и два — на Оке. Данные с датчиков поступают дважды в сутки, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения.

«На данный момент гидрологическая обстановка спокойная. Таяние снега проходит плавно, постепенно, резкого повышения воды нет. О возможных изменениях и открытии движения по Митяевскому мосту будет сообщено дополнительно», — рассказал начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Коломны Владимир Чучкалов.