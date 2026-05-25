В Озерах готовят фестиваль в честь спаржи

В городском округе Коломна, в городе Озеры, начался сезон сбора спаржи. Этот необычный и трудоемкий овощ становится все более популярной гастрономической визитной карточкой региона. На плантациях фермерского хозяйства «ЭКОЛОМНА» каждый день вручную собирают урожай, а фермеры готовятся к масштабному гастрофестивалю.

Французский фермер, основатель хозяйства Николя Буассе, рассказал, что под спаржу в округе отведено около 20 гектаров. «Спаржа — это овощ терпеливых. После посадки первые три года урожая нет вообще, зато потом растение может плодоносить до двенадцати лет», — отметил он.

В хозяйстве выращивают зеленую и фиолетовую спаржу. По словам Николя Буассе, культура требует ювелирного подхода: весь сбор ведется вручную.

Спаржу здесь называют не только деликатесом, но и одним из самых полезных сезонных овощей. Она богата клетчаткой, антиоксидантами и фолатами, а готовить ее можно десятками способов.

Восьмой фестиваль «Спаржа» будет посвящен гастрономии. В этом году акцент сделан на авторской кухне: блюда из свежей спаржи будут готовить шеф-повара из Москвы и Коломны. Главным событием вновь станет приготовление гигантского крем-супа «а-ля Николя».

Фестиваль пройдет 30 мая с 16:00 до 21:00 в городском парке «Сосновый бор» в Озерах.