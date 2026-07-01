В Островцах близится к завершению строительство школы на 1100 мест

В деревне Островцы городского округа Люберцы активно идет строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников. На данный момент готовность объекта составляет 75%. Ежедневно на стройке заняты более ста человек и пять единиц техники. Завершить работы планируют к концу июля 2026 года.

Внутри здания идут финишные отделочные работы: красят стены и потолки, затирают уже положенную плитку. На этой неделе начнут стелить линолеум. В классы начали завозить парты и столы, в пищеблок уже устанавливают оборудование.

Все инженерные системы внутри школы уже готовы. Сейчас идет настройка вентиляции, электрики и слаботочных сетей. Снаружи осталось подключить водоснабжение, все остальные коммуникации уже подведены. По наружным сетям готовность составляет 90%.

На территории школы завершаются работы по благоустройству. На детских площадках насыпают резиновую крошку, монтируют качели и горки. Ставят основной забор, укладывают брусчатку на дорожках.

Когда школу откроют, жители смогут пользоваться открытым спортивным ядром с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговыми дорожками.

Внутри школы будут просторные и светлые классы, лаборатории, столовая на 550 мест с пищеблоком полного цикла, два спортзала с душевыми, актовый зал на 350 зрителей с гримеркой и костюмерной. Также предусмотрены мастерские для творчества и библиотека с читальным залом. Все спроектировано так, чтобы детям было комфортно и интересно.