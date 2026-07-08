В Оренбурге прошел финал Российской робототехнической олимпиады

В Оренбурге состоялся финал Российской робототехнической олимпиады (РРО), где собрались лучшие молодые робототехники со всей страны в возрасте от шести до двадцати двух лет.

От Московской области участвовала сборная из 35 команд из городов, таких как Мытищи, Химки, Фрязино, Истра и других. Ребята завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Еще 11 команд стали призерами соревнований.

Все участники финала были победителями и призерами регионального отбора по Московской области, который прошел 17 мая в школе «Летово». В отборочном этапе приняли участие 340 человек, а организаторами выступили ОАНО «Школа “Летово”», АНО ДО «ЦЕРНИиТОМ», ЦМИТ «Ноосфера», АНО ДО «Московская школа программистов (МШП)».

«Команда из Подмосковья уже не первый год является одной из крупнейших на Национальном этапе РРО. Мы рады, что уровень подготовки в нашем регионе постоянно растет — появляется все больше талантливых и опытных ребят», — отметила Алина Кармазина, организатор регионального отбора РРО по Московской области.

На Всероссийском финале команды из Подмосковья участвовали в 12 категориях — творческих и спортивных. Они представили робототехнические проекты для заповедников России или роботов собственной разработки для выполнения заданий на соревновательных полях.

Национальный этап РРО стал грандиозным праздником технического творчества. В этом году на финале олимпиады собрались более 750 человек из 44 субъектов России и четырех стран — Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.