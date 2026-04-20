В Орехово-Зуевском техникуме прошел день открытых дверей

18 апреля Орехово-Зуевский техникум распахнул свои двери для школьников городского округа Орехово-Зуевский. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для учащихся были организованы экскурсии на ведущие производства региона и встречи с представителями крупных предприятий. Школьники смогли принять участие в профессиональных пробах по востребованным направлениям и посетить мастер-классы от опытных специалистов и студентов старших курсов техникума.

Студенты-амбассадоры техникума провели Всероссийские классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» в 26 школах округа. Более 1 100 учащихся 8–9-х классов узнали о преимуществах и перспективах среднего профессионального образования в России. На профессиональных пробах, которые прошли по 10 направлениям, свои силы попробовали более 300 школьников. Среди специальностей были представлены: управление беспилотными летательными аппаратами, работа с искусственным интеллектом и технология машиностроения.

Под руководством наставников ребята смогли получить первый практический опыт, что помогло им лучше понять специфику работы и оценить собственные способности.