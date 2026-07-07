В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт школы № 20

На данный момент строители приступили к обустройству спортивного ядра и полностью установили новый забор вокруг школы. Также активно идет монтаж оконных рам — уже установили 80% от общего количества. Кроме того, рабочие занимаются внутренней отделкой стен и полов.

На втором и третьем этажах специалисты завершают установку входных дверей в классы и технические комнаты. На 60% выполнены инженерные работы: слаботочные системы, электрика и водоснабжение.

Сегодня на объекте работает бригада из 50 человек. Ремонт ведется на всех трех этажах здания площадью около 4500 квадратных метров. После завершения всех работ в школу завезут новую мебель и современное оборудование.

Ремонт выполняет генеральный подрядчик ООО «РегионДорСтрой». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.