В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт школы № 20
В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Общая строительная готовность объекта составляет около 75%.
На данный момент строители приступили к обустройству спортивного ядра и полностью установили новый забор вокруг школы. Также активно идет монтаж оконных рам — уже установили 80% от общего количества. Кроме того, рабочие занимаются внутренней отделкой стен и полов.
На втором и третьем этажах специалисты завершают установку входных дверей в классы и технические комнаты. На 60% выполнены инженерные работы: слаботочные системы, электрика и водоснабжение.
Сегодня на объекте работает бригада из 50 человек. Ремонт ведется на всех трех этажах здания площадью около 4500 квадратных метров. После завершения всех работ в школу завезут новую мебель и современное оборудование.
Ремонт выполняет генеральный подрядчик ООО «РегионДорСтрой». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.