Покрытие еще более 20 дорог отремонтировали в Шатуре

В муниципальном округе Шатура активно идет ремонт дорожного покрытия. Дорожники уже завершили замену покрытия на шести участках региональных дорог и на пятнадцати участках муниципальных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Всего обновили 22 километра покрытия на муниципальной и региональной сети, что обеспечило жителям и гостям Шатуры комфортный проезд к их домам и местам социального притяжения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Он добавил, что работы продолжаются — на ряде участков дорожники еще должны укрепить обочины и нанести разметку.

Специалисты Мосавтодора уложили одиннадцать километров нового асфальтобетонного покрытия на региональной сети, которая ремонтируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В городской черте дорожники отремонтировали улицу Калинина в городе Рошале и участок проспекта Ильича в городе Шатуре.

Более пяти километров покрытия заменили на двух участках Егорьевского шоссе, которое входит в опорную сеть региона. Благодаря ремонтным работам двенадцать тысяч автомобилистов теперь могут безопасно проехать по деревне Дерзсковской и между селом Шарапово и деревней Терехово.

Сейчас работы продолжаются на подъезде к поселку Осаново-Дубовское. Помимо замены асфальта, здесь заменят дорожные знаки, отремонтируют остановку, установят сигнальные столбики и катафоты.

На муниципальной сети планируется отремонтировать тридцать шесть участков дорог общей протяженностью двадцать один километр. Уже обновили одиннадцать километров покрытия на пятнадцати участках, обеспечив комфортный проезд к домам и местам притяжения жителей.