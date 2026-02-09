В округе Истра наказали нарушителей за незаконную транспортировку отходов

В Министерстве экологии Подмосковья сообщили о восьми постановлениях, касающихся назначения административных наказаний за незаконную транспортировку строительных отходов и грунтов в округе Истра. Протоколы об административных правонарушениях поступили в министерство из ОМВД России «Истринский».

Во время рейдовых мероприятий сотрудники полиции задержали восьмерых водителей, перевозивших отходы без необходимых документов. «В ходе рейдовых мероприятий полицейские задержали восьмерых водителей, перевозивших отходы без оформления разрешительных документов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Шесть транспортных средств было остановлено в селе Павловская Слобода, два — вблизи деревни Борзые». Водители не смогли предъявить лицензии, паспорта отходов и обязательные электронные талоны при транспортировке строительного мусора.

Все нарушители по итогам рассмотрения протоколов были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.