В ОЭЗ «Дубна» открыли новый контрольно-пропускной пункт

В особой экономической зоне «Дубна» появился новый контрольно-пропускной пункт с кофейней и дополнительной парковкой на 35 машиномест. Это позволит улучшить транспортную логистику в левобережной части наукограда, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На торжественном открытии генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что современный контрольно-пропускной пункт станет важным узлом для левобережного комплекса офисно-деловых зданий. Он отметил, что создание комфортной среды для работников является одной из главных задач управляющей компании и правительства Московской области.

«Мы все ждали это событие и сегодня торжественно открываем еще одну точку комфорта и удобства для каждого сотрудника особой экономической зоны, наших партнеров, арендаторов и гостей: инфраструктурный объект КПП «Перспективная», — сказал Афанасьев.

Рядом с КПП появилась уютная кофейня, где можно сделать перерыв и отдохнуть. Вход в кофейню — непосредственно с улицы Перспективная, без пропусков, так что ее посетителями могут стать любые жители города.

Также в рамках ввода в эксплуатацию нового КПП обустроены две велопарковки и появился еще один въезд на автомобиле в подземный паркинг здания № 2.

Открытие нового благоустроенного комплекса — еще одно подтверждение того, что ОЭЗ «Дубна» продолжает эффективно развивать комфортную среду для специалистов, гостей и жителей наукограда.