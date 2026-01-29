В Одинцовском округе откроют больницу, построенную с помощью 3D-принтера

В поселке Дубки Одинцовского городского округа завершается подготовка к открытию фельдшерско-акушерского пункта, построенного с применением инновационной технологии — стены учреждения напечатали на 3D-принтере. Это первый подобный объект в России.

В здании общей площадью чуть более 100 квадратных метров обустроены комнаты фельдшера, смотровая, процедурная, прививочные кабинеты для взрослых и детей, палата для длительного пребывания пациентов и помещения для персонала. Больница оснащена современным медицинским оборудованием.

На прилегающей территории организована парковочная зона и установлены лавочки. Фельдшерско-акушерский пункт возведен в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Ожидается, что объект будет обслуживать более тысячи человек.