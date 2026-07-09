В Одинцовском округе обсудили создание платформы для сотрудничества России и Китая

Сегодня российский бизнес переживает период значительных технологических изменений. Требуется модернизация производств, роботизация и поиск новых направлений роста. В связи с этим в Одинцовском городском округе прошла встреча предпринимателей Подмосковья. Главная цель — обсуждение создания Международной платформы сотрудничества России и Китая.

«Мы сегодня как отраслевая площадка не только по подготовке кадров, но и как опорный центр автомобилестроения в Подмосковье вышли с такой инициативой к предпринимателям — привлечь китайский бизнес в российский производственный сектор», — отметила генеральный директор Технического центра «Волин» Ольга Селезнева.

Ключевыми темами встречи стали создание совместных производств и выпуск автокомпонентов, развитие автомобильной промышленности и автосервиса, а также подготовка кадров через совместные образовательные программы. Отдельное внимание уделили формированию инвестиционного клуба для привлечения финансов под конкретные технологические проекты.

В результате встречи было принято важное решение — сформировать рабочую группу по созданию Российско-Китайского индустриального клуба «ВОЛИН». Участники сошлись во мнении, что совместное производство, обмен технологиями и развитие человеческого капитала являются основой для устойчивого и взаимовыгодного будущего.