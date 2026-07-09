В Одинцовском городском округе завершилась «Летняя школа для педагогов 1.0»

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

6 июля в Гимназии Примакова Одинцовского городского округа завершился образовательный проект «Летняя школа для педагогов 1.0». Мероприятие собрало сто директоров, учителей, методистов и сотрудников образовательных организаций из девятнадцати регионов России и Объединенных Арабских Эмиратов.

В рамках «Летней школы» были организованы авторские мастер-классы от ведущих педагогов, проведены кейс-сессии и открытые уроки. Участникам понравилась мотивационная встреча с олимпийским чемпионом, который рассказал о том, как достигать успеха благодаря дисциплине и упорству. Культурная и спортивная программы способствовали обмену опытом между педагогами в неформальной обстановке.

Главным итогом семинара стало создание профессионального сообщества. Оно обеспечит педагогам доступ к новым инструментам и возможностям для совместного решения актуальных вопросов в сфере образования.