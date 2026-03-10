В Одинцовском городском округе открылся новый фельдшерский пункт

В поселке Дубки Одинцовского городского округа открылся новый фельдшерский пункт. Жители более полувека получали медицинскую помощь в местной амбулатории, которая с годами перестала отвечать современным требованиям. Поэтому было принято решение о строительстве нового медицинского учреждения.

Для возведения стен здания были использованы передовые технологии — 3D-принтер. Как только стены были готовы, строители приступили к отделке и устройству инженерных сетей.

Первым пациентом нового здравпункта стала местная жительница Галина Тихонова, которая выразила радость по поводу открытия фельдшерского пункта: «Мы наблюдали за строительством. Ждали с нетерпением открытия фельдшерского пункта. Здесь будут принимать и узкие специалисты».

Фельдшером нового ФАПа стала Татьяна Протасенко, которая имеет большой опыт работы — в апреле она отметит 50 лет в профессии. Здравпункт оборудован всем необходимым: просторным кабинетом для приема пациентов, процедурным и прививочным блоком, а также техническими помещениями для хранения и обработки препаратов и инструментов.