В Одинцове прошел отборочный этап фестиваля РОБОСИТИ-2026

В Одинцове впервые провели региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля робототехники РОБОСИТИ-2026. На площадке Московской экономической школы собрались юные инженеры от семи до 20 лет.

Фестиваль объединил более 30 команд и заметно расширил программу. В этом сезоне участникам предложили 19 соревновательных категорий, включая новую дисциплину — Кубок IQ. В ней школьники управляли роботами с пульта и соревновались в точности и скорости.

Председатель оргкомитета фестиваля Алексей Щеглов отметил, что проект уже второй год подряд выходит за рамки Подмосковья.

«На него начали приезжать со всей страны команды из очень разных и отдаленных городов», — рассказал он.

Одной из самых зрелищных дисциплин стало «Сумо». В этой категории роботы должны вытолкнуть соперника за пределы ринга. Не менее сложным испытанием организаторы назвали «Лабиринт», где техника должна самостоятельно пройти трассу с множеством препятствий.

Лучшие команды по итогам отбора представят Московскую область в финале. Заключительный этап РОБОСИТИ-2026 организаторы запланировали на май этого года.