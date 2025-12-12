Всероссийский фестиваль робототехники пройдет в Подмосковье в 2026 году. Это одно из крупнейших образовательных и технологических событий страны.

Фестиваль «Робосити» направлен на поддержку талантливых ребят, развитие технического творчества и популяризацию инженерных профессий. На нем проведут турниры по 19 категориям, среди которых соревнования мобильных и автономных роботов, промышленная робототехника с задачами, имитирующими реальные производственные процессы и многое другое.

Участники также будут состязаться в программировании прототипа умной теплицы.

Заключительный этап фестиваля пройдет в Подмосковье 30 апреля.

Узнать больше об отборочных турах и расписании можно по ссылке. Участие в фестивале бесплатное.