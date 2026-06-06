В Одинцове проходит фестиваль робототехники «РобоСити-2026»

На Всероссийском фестивале робототехники «РОБОСИТИ 2026», который проходит в городе Одинцово, юные конструкторы из Бронниц представили проект «Кибер-город». Команда разработала систему управления беспилотным транспортом, создала единую карту жителя для оплаты проезда, автоматизировала парковки и запустила сеть роботов-доставщиков.

Руководитель команды «Кибер-город» Дарья Петелина отметила: «Мы занимаемся робототехникой только с прошлого года. И сразу решили приехать на соревнования, чтобы попытать свои силы. Главное — участие, нам очень интересно посмотреть на другие проекты, показать, что мы умеем. Это все оказывает большое влияние на развитие детей».

На фестивале участники также могут открыть личный кабинет в Федерации спортивного программирования. Организация готовит спортсменов для участия в различных чемпионатах и первенствах, в том числе международных.

Татьяна Аносова, сотрудник отдела мероприятий Федерации спортивного программирования, добавила: «Федерация спортивного программирования активно продвигает и развивает все направления, связанные с инновационными технологиями — это алгоритмическое программирование, продуктовое. У нас появилась новая дисциплина — искусственный интеллект. При поддержке Министерства спорта мы продвигаем и помогаем нашей молодежи развивать суверенитет нашей страны, развивать навыки».

«Робосити» — это ежегодная площадка, где встречаются начинающие инженеры и опытные разработчики. Фестиваль направлен на развитие технического мышления, популяризацию робототехники и поддержку молодых талантов.