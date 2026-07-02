Детский сад «Кубик» в Одинцове построят к осени

В городе Одинцово завершается благоустройство территории детского сада «Кубик», рассчитанного на 245 мест. Строительная готовность объекта достигла 98%.

Дошкольное учреждение находится в центре жилого комплекса «Союзный». Рядом с детским садом расположены сквер, детские и спортивные площадки, школа.

По словам ведущего инженера производственно-технического отдела Сергея Чурикова, на объекте завершают работы по благоустройству и финальному покрытию детских площадок. Внутри детского сада все группы уже покрашены, началась сборка мебели и установка оборудования.

На строительной площадке работает 63 человека. В новом детском саду будут оборудованы групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, зоны отдыха, медицинский кабинет и пищеблок с современным оборудованием. Открытие запланировано на сентябрь 2026 года.