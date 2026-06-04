В Одинцове открылся популярный оздоровительный комплекс «Одинцовские термы»

В Одинцове в феврале этого года начал работу новый оздоровительный комплекс «Одинцовские термы». За четыре месяца его посетили более ста тысяч человек.

На территории комплекса расположены семь бассейнов и тринадцать бань разного назначения. Есть даже парная для самых маленьких посетителей с большим экраном, где можно посмотреть отечественные мультфильмы.

Большой популярностью сейчас пользуется открытая зона с удобными лежаками на двух уровнях и бассейнами с подогреваемой водой. Температура воды в бассейнах достигает 33 градусов.

Акватермальный комплекс оборудован точками питания и зонами отдыха. В скором времени здесь планируют расширить зону парения и открыть вторую зону спа на шестьдесят посадочных мест.

«В ближайших планах у нас — открытие второй зоны внутри комплекса. Зона спа — она будет рассчитана на 60 посадочных мест, в которой будет представлен расширенный спектр банных и спа-услуг и процедур», — рассказала Маргарита Сурина, директор по развитию сети акватермальных комплексов «Наутико».

Для льготных категорий граждан предусмотрена гибкая система скидок: многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться предложениями. В будние дни тариф снижен, а для детей до трех лет посещение акватермального комплекса бесплатно.