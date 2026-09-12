В Одинцове новорожденных выписывают в костюмах с названиями города

В Одинцове новорожденным в День города подарили боди «Одинцовец» и «Одинцовочка»

В Одинцовском роддоме новорожденным в День города подарили боди с названиями «Одинцовец» и «Одинцовочка». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

С полуночи здесь появились на свет семь детей — четыре мальчика и три девочки.

Еще девять малышей выписывают из роддома домой в воскресенье. Забавным совпадением стало то, что одной из женщин, находящихся сейчас в родах, оказалась пациентка с фамилией Одинцова.

Одинцовский роддом расположен на улице Маршала Бирюзова. Учреждение регулярно публикует информацию о рождаемости и проводит для будущих родителей дни открытых дверей.

Основные мероприятия в День города Одинцово проходят в парке Лазутинка. Гостей ждут концерт, мастер-классы, ярмарка и спортивные активности.