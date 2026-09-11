Концерты и юбилейный «Арбузный кросс» пройдут в День города Одинцова

Жителей Одинцова пригласили на празднование Дня города 12 сентября. Основные мероприятия пройдут в парке Лазутинка: гостей ждут концерт, ярмарка, мастер-классы и спортивные активности.

Для гостей подготовили концертную программу, ярмарку, творческие мастер-классы и выступление кавер-группы «ЗОЖ». На территории парка будут работать ярмарочные ряды и тематические площадки, где посетители смогут принять участие в различных активностях.

Праздничный день в Лазутинке начнется раньше — в 11:00 здесь состоится юбилейный «Арбузный кросс». В этом году одному из главных спортивных событий Одинцова исполняется 55 лет.

История забега началась в 1971 году по инициативе местных лыжников, которые решили проверить физическую подготовку перед зимним сезоном. Со временем «Арбузный кросс» стал одной из спортивных традиций города. Ежегодно регистрационные места на участие разбирают в первые минуты после открытия записи.