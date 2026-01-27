В Одинцове к расчистке дорог после метели привлекли 55 единиц техники

Расчистку муниципальных дорог общего пользования в Одинцове после метели ведут 55 единиц дорожной техники. Также в уборке примут участие 109 дорожных рабочих.

Коммунальные службы задействовали 23 комбинированные дорожные машины и 32 трактора МТЗ.

В случае необходимости также предусмотрена возможность дополнительно привлечь к работам еще 43 единицы техники, в том числе 19 погрузчиков, четыре грейдера и шесть роторов.

Для уборки общественных пространств и дворовых территорий задействовали еще 560 человек и больше 200 единиц техники, а также средства малой механизации.

Ранее стало известно, что все заявки жителей оперативно включают в график уборки снега в Подмосковье после метели.