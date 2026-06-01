Число сотрудников обрабатывающей промышленности Подмосковья превысило 572 тысячи

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что по итогам трех месяцев 2026 года на предприятиях обрабатывающей промышленности в Подмосковье занято 572 тысячи человек. Это на более чем 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Средний уровень заработной платы сотрудников этих предприятий составляет 122,6 тысячи рублей, что более чем на 11% выше, чем в прошлом году.

Зиновьева напомнила, что в Московской области реализуется более 450 инвестиционных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета страны. Эти проекты охватывают такие отрасли, как машиностроение, фармацевтика, электроника, пищевая промышленность и другие.

Подмосковье оказывает промышленным предприятиям системную поддержку. Например, подобрать локацию для размещения бизнеса или нового промышленного производства можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.