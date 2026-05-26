В новом корпусе школы в Климовске ученики показали высокие результаты

В прошедшем учебном году ученики нового корпуса школы №1 в микрорайоне Климовск городского округа Подольск продемонстрировали выдающиеся достижения. Они завоевали одно первое место и три призовых в Всероссийской олимпиаде. Ученица шестого класса стала победительницей в конкурсе «Кадет года». Школьная команда заняла третье место на региональном этапе фестиваля искусственного интеллекта и четвертое место в муниципальном этапе Школьной лиги.

«Этот учебный год запомнится нам новыми проектами, современным оборудованием и многофункциональными образовательными пространствами корпуса новостройки, ставшей частью образовательного комплекса школы №1», — отметила заместитель директора по воспитательной части Ирина Зенова.

По словам Ирины Зеновой, в школе созданы все условия для развития учеников. В учебном заведении работает множество кружков и секций. В начале сентября открылась спортивная секция по проекту «Самбо в школу». Также в новом здании оборудованы зоны для отдыха и развивающих игр.

В новом учебном году по запросу родителей откроют три профильных десятых класса с углубленным изучением химии, биологии, информатики, физики и математики. Школа уже стала пилотной площадкой для внедрения инновационных образовательных программ. В следующем учебном году здесь запустят курс внеурочной деятельности «Киберурок».

Школа на 1100 мест построена по президентскому нацпроекту «Образование» и стала вторым корпусом СОШ №1. Ее открытие состоялось 1 сентября 2025 года.