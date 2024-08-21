«Влюбленные в свою работу». В детском клиническом центре имени Рошаля будут работать 1200 врачей

Воробьев: в центр имени Леонида Рошаля в Красногорске привлекли 1200 медиков

Фото: Freepik

В новый многопрофильный детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который открыли в Красногорске, привлекли 1200 высококвалифицированных специалистов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Это люди, увлеченные свои делом, влюбленные в свою работу. В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике», — написал он.

По словам губернатора, большая часть врачей — из Москвы и Московской области, но также в Подмосковье приехали медики из Белгорода, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Сахалина, Новосибирска и других российских регионов. Всех приезжих обеспечат жильем и необходимой поддержкой.

Ранее Воробьев заявил, что новый клинический центр в Красногорске объединит все ключевые направления детской медицинской помощи. По его словам, он включит 28 медпрофилей. Открытие такого центра стало важным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания детей в Московской области.

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