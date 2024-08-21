Воробьев: до конца года медцентр в Красногорске примет до 19,2 тыс. детей

В Красногорске открыли новый многопрофильный детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Он объединит все ключевые направления детской медицинской помощи — от ЛОРа и эндокринолога до хирурга и окулиста, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В регионе уже существуют крупные клиники, такие как НИКИ детства в Мытищах и детская больница в Люберцах, однако каждая из них имеет свою узкую специализацию. С учетом того, что в Подмосковье проживает один миллион 761 тысяча детей, необходимость в универсальном медицинском центре стала особенно актуальной.

По статистике, детские врачи ежегодно получают около 20 миллионов обращений, а только в первом полугодии этого года было зарегистрировано 85 тысяч госпитализаций.

Новый центр в Красногорске включит 28 медицинских профилей и нацелен на привлечение высококвалифицированных специалистов. В планах, до конца этого года медицинскую помощь в центре смогут получить 19 200 детей, из которых 5130 будут госпитализированы.

Открытие многопрофильного центра — важный шаг к улучшению качества медицинского обслуживания детей в Подмосковье и созданию комфортной среды для их здоровья и развития.

«Я благодарен нашему президенту за то, что проект был поддержан и реализован», — отметил глава региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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