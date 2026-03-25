В Новолотошине начнут ремонт двух домов после обрушения крыш

В поселке Новолотошино стартовали работы по капитальному ремонту крыши дома номер 6. Здание пострадало от частичного обрушения кровли под тяжестью мокрого снега и льда утром 20 февраля.

Строители от Фонда капитального ремонта уже доставили необходимые стройматериалы и установили вагончики для проживания. Специалисты расчищают крышу от обломков поврежденной кровли, включая шифер, дерево и кирпичи. Затем они планируют сделать временную кровлю, демонтировать остатки старой крыши и приступить к строительству новой. Подобные работы обычно занимают около месяца-полутора.

Начальник отдела ЖКХ администрации округа Андрей Грибовский отметил, что 14 февраля в том же Новолотошине произошло частичное обрушение кровли аналогичного многоквартирного дома номер 25. Специалисты Фонда капитального ремонта и Министерства ЖКХ Московской области решили привести в порядок обе крыши. Поэтому уже сегодня вечером рабочие начнут ремонт и на кровле дома номер 25. Всего две бригады рабочих численностью более 20 человек займутся ремонтом двух крыш в Новолотошине.