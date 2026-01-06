В ночь на Рождество в храмах Химок пройдут праздничные службы

Химчане встретят Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Праздничные богослужения состоятся во всех храмах городского округа.

Жителей и гостей приглашают на службы в храмы города и района. Богоявленский храм находится на улице Лавочкина, Петропавловский — на Ленинском проспекте, а Александро-Невский — на Новокуркинском шоссе. Также праздничные литургии пройдут в храме Новомучеников и исповедников Российских на Библиотечной, и в храме Петра и Февронии в Подрезково на Центральной улице.

В Сходне можно посетить Троицкий храм на Первомайской или храм Матроны Московской на улице Некрасова. В Фирсановке богослужение пройдет в храме Святого Георгия Победоносца. Успенский храм расположен в квартале Трахонеево, а Никольский — в микрорайоне Планерная.

В городе также можно посетить Пантелеймоновский храм на Мичурина и Уаровский храм на Машкинском кладбище.

В сельских поселениях Химок службы пройдут в Троицком храме в селе Чашниково, Благовещенском храме в деревне Благовещенка и Богородицерождественском храме в деревне Поярково. Кроме того, будут открыты храмы Покрова Божией Матери в деревнях Рузино и Мыщецкое, храм в честь Смоленской Иконы Божией Матери в Подолино и храм Святителя Алексия в Середниково.

К празднику в Химках также подготовили культурную программу. Для горожан пройдут тематические мастер-классы, ярмарки и концерты в городских парках.