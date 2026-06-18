В НИУ ВШЭ стартовал курс для директоров школ Московской области

17 июня в Институте образования НИУ «Высшая школа экономики» началась дополнительная профессиональная программа «Стандарт качества управленческого проектирования школ Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Первым модулем стал экспертный семинар «Модель школы как объект управленческого проектирования». В нем приняли участие пятьдесят директоров из разных городских округов Подмосковья.

Мероприятие открыл директор Института образования Евгений Терентьев. Он представил участникам стратегические ориентиры развития университета и ключевые направления научно-исследовательской и образовательной деятельности института. Терентьев подчеркнул, что совместная работа управленческих команд и экспертов Высшей школы экономики будет способствовать развитию регионального образования.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова обратилась к собравшимся с приветственным словом. Она поставила перед участниками ключевую задачу: выстроить индивидуальную траекторию развития каждого учреждения с учетом современных изменений и обеспечить высокий уровень удовлетворенности.

Во время семинара ведущие эксперты Института образования представили слушателям современные подходы к описанию и построению школьных моделей. Участники познакомились с актуальными российскими и международными практиками и приняли участие в мини-воркшопе, где на практике отработали инструменты управленческого проектирования.

Обучение продолжится серией очных и дистанционных модулей, направленных на формирование у руководителей навыков системного управления.