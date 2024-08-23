Фольклорный концерт к Яблочному Спасу провели в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Фольклорно-развлекательная программа, посвященная Яблочному Спасу, прошла в Никольском парке в Лосино-Петровском. Участниками концерта стали воспитанники воскресной школы Никольского храма.

На празднике директор воскресной школы Никольского храма Татьяна Мхоян рассказала присутствовавшим об истории Яблочного Спаса, его обрядах и традициях. В народе этот праздник связывают со сбором урожая и наступлением осени.

Гости парка приняли участие в конкурсах, пели народные песни, рассказывали пословицы, поговорки и загадывали загадки. В конце праздника для всех ждали вкусные угощения — пирог и спелые яблоки.

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Sina Schuldt/dpa

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