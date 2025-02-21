В НИКИ детства рассказали о системах мониторинга глюкозы при диабете

Жители Подмосковья с сахарным диабетом могут получить бесплатные современные датчики. Инновационные системы помогают постоянно держать на контроле уровень глюкозы. Об этом в интервью 360.ru рассказала эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

Инновационная система представляет собой маленький датчик, который вживляют под кожу через небольшой прокол. При помощи мобильного приложения можно постоянно держать на контроле уровень глюкозы — данные передаются по технологии bluetooth.

«С конца 2024 года эта система обновились. Родитель может видеть в непрерывном режиме сахар ребенка. Раньше для этого требовалось, чтобы ребенок взял смартфон и приложил его к датчику», — пояснила Мария Симакова.

Датчик соразмерен пятирублевой монете, его вживляют под кожу путем малоинвазивной процедуры.