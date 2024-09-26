В НИКИ детства появилась процедура плазмафереза

Аппарат для плазмафереза появился в отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара НИКИ детства. Процедура очищения крови применяется при многих заболеваниях, в том числе при отравлениях и ожогах. Пациенты уже начали получать эту услугу.

«Суть плазмафереза в том, что у пациента забирается кровь, проходит через специальный фильтр и очищается. Затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями утилизируется», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.

Процедуру уже провели юной пациентке с красной волчанкой. Болезнь дала тяжелые осложнения на сердце, центральную нервную систему и почки. Благодаря плазмаферезу подростку сейчас намного легче, показатели крови улучшились, девушка стала активной, появился аппетит, ушла слабость. Прогноз дальнейшего лечения удалось улучшить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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