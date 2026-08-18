В Нестеровском лицее Рузского округа стартовал проект «Киберурок»

В Нестеровском лицее в поселке Нестерово Рузского городского округа Московской области прошел необычный учебный день. Ученики подключились к онлайн-трансляции запуска нового проекта «Киберурок».

Заместитель директора лицея Иван Сергеевич Титов рассказал, что «Киберурок» — это внеурочный курс, который поможет школьникам безопасно жить и работать в цифровом мире. Он подчеркнул, что это необходимая часть современной жизни, и дети должны не бояться технологий, а учиться ими управлять.

На занятиях ребята разберут пять больших тем: цифровая среда, безопасность в интернете, работа с искусственным интеллектом, цифровая этика и права, общение в сети. Главный упор будет сделан на безопасность.

Проект только стартовал, но уже понятно, что «Киберурок» — это не скучная теория, а живой и нужный курс, который поможет детям чувствовать себя уверенно и безопасно в цифровом мире.