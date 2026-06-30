Популяция краснокнижной утки выросла в парке «Лосиный остров»

Специалисты Минэкологии Московской области проанализировали данные мониторинга численности охраняемых видов животных в национальном парке «Лосиный остров». Они пришли к выводу, что количество редких представителей фауны, в том числе занесенных в Красные книги России и Московской области, либо стабильное, либо даже растущее.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в парке увеличилось количество пар серой утки, занесенной в Красную книгу региона. Было зафиксировано 15 пар, которые обустроили гнезда. Для сравнения: до конца 90-х годов прошлого века серая утка была редким видом в Виноградовской пойме, где гнездилось не более двух-пяти пар.

Также растет популяция лебедя-шипуна. Хотя этот вид не включен в Красную книгу Московской области, до начала 2000-х годов шипуны почти не гнездились в Подмосковье. Сейчас в «Лосином острове» постоянно обитают четыре пары лебедей, их также часто встречают в Лотошине и Можайском округе.

Всего в национальном парке «Лосиный остров», по последним данным, обитают 326 видов животных, из которых восемь занесены в Красную книгу России и 51 — в Красную книгу Московской области.