В Наро-Фоминском округе продолжается строительство дороги к ОРЦ «Селятино»

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в Наро-Фоминском городском округе продолжается строительство подъезда к оптово-распределительному центру «Селятино». Новая дорога позволит вывести транзит из зоны жилой застройки поселка Селятино. На строительной площадке работают 18 человек и задействовано 40 единиц техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на подъезде строители продолжают формировать земляное полотно будущей автомобильной дороги. Они уже сняли верхний слой грунта, и началось устройство песчаного основания. На объект доставлено более 22 тысяч кубометров песка. Одновременно ведутся работы по устройству кюветов для организации водоотведения.

Проектом предусмотрено строительство новой двухполосной дороги протяженностью 2,6 километра от Киевского шоссе до ОРЦ «Селятино». Также планируется построить парковку общей площадью около 100 000 квадратных метров для грузового транспорта и велосипедную дорожку шириной 3,5 метра. По всей протяженности дороги установят новое наружное освещение.

Трассировка дороги учитывает требования безопасности дорожного движения и мнение жителей. При движении из Москвы грузовики будут разворачиваться на развязке на 53-м километре Киевского шоссе и уходить на новую дорогу в объезд зоны жилой застройки.

Завершить строительные работы по госконтракту планируется в третьем квартале 2027 года, однако открыть рабочее движение могут к концу этого — в начале следующего года. Участок от Киевского шоссе до новой дороги длиной около 200 метров будет строить УДМС города Москвы. Завершить его строительство планируется к концу года.

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