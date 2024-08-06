Готовность школ к новому учебному году проверят в Наро-Фоминске

Образовательные организации Наро-Фоминского округа готовятся к новому учебному году. Межведомственная комиссия проверяет колледжи, школы, детские сады, дома творчества, школы искусств и спортшколы.

Проверку проводят полицейские и сотрудники Росгвардии, представители администрации округа, управления образования и государственного пожарного надзора. Эксперты оценивают соблюдение требований безопасности, укомплектованность педагогическими кадрами, обеспеченность учебниками и благоустройство, готовность систем отопления, а также пищеблоков и медкабинетов. Все выявленные недочеты необходимо будет устранить к 1 сентября.

«Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены в плане санитарной, антитеррористической, экологической и дорожной безопасности. Необходимо учитывать возможности и потребности всех участников образовательного процесса», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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