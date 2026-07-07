Школу для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске откроют после капремонта в сентябре

В Наро-Фоминске на улице Калинина продолжается капитальный ремонт здания школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, общая строительная готовность объекта достигла 80%.

Масштабное обновление ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«Строители на объекте монтируют фасад из керамогранита, завершают устройство кровли и внутренних сетей: водоснабжения, отопления, канализации и слаботочных систем. Параллельно идет укладка плитки и монтаж подвесных потолков», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После ремонта здание площадью более 670 квадратных метров превратится в современную, адаптированную и безопасную образовательную среду для детей с особыми потребностями. Будет создана безбарьерная инфраструктура: появятся удобные пандусы, широкие дверные проемы, специальное оборудование в классах и санузлах, а также комфортные зоны для отдыха. Каждая деталь продумана, чтобы ребята чувствовали себя безопасно и могли полноценно учиться и развиваться.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.