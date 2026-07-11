В Наро-Фоминске убрали поваленные ураганом деревья

Штормовой ветер сорвал крыши домов в поселке Никольское под Наро-Фоминском. В телеграм-канале администрации городского округа сообщили, что последствия непогоды устраняются без задержек.

По информации властей, пострадавших от стихии нет. На местах круглосуточно дежурят аварийные бригады «Россетей» и «Мособлэнерго», оперативно устраняя все последствия и повреждения. В том числе в Наро-Фоминске, деревнях Афанасовка, Ивановка, Савеловка, Любаново, Симбухово, Котово, Архангельское и других.

«Повсеместно ветер повалил деревья — на проезжую часть, на тротуары, на провода. А в деревне Головково упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль. Все упавшие стволы и ветки уже распилены и вывезены с дорог и дворовых территорий», — сообщили в телеграм-канале.

Власти округа предупредили, непогода усилится в ночь на воскресенье, циклон «Бернадетт» набирает обороты.

В Москве городские службы заняты устранением последствий урагана: распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.