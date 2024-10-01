Презентация книги о почетных жителях прошла в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Долгожданное издание «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» было представлено жителям округа. Презентация состоялась в зале заседаний администрации Наро-Фоминска.

Работа над созданием книги стартовала в декабре 2023 года. Инициативная группа собрала более 130 историй и биографий выдающихся жителей округа, от маршала Георгия Жукова до современных деятелей промышленной,  военной, культурной, и социальных сфер.

Глава городского округа Роман Шамнэ назвал выпуск издания глубоко символичным, поскольку он был приурочен к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. «Все герои книги внесли и продолжают вносить свой вклад в победные свершения нашей великой страны»,— отметил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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